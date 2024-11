Calcio Serie B: MANTOVA-MODENA 0-1 (aggiornamenti live)

MANTOVA Buon pomeriggio dallo stadio Danilo Martelli. Dopo quello vinto con la Cremonese, il Mantova affronta un altro grande derby: quello col Modena. Mister Possanzini deve fare a meno dello squalificato Cella, ma ritrova Burrai. Due squalificati anche per i gialloblù di mister Mandelli: il centrocampista Santoro e l’attaccante Defrel. Seguiremo il match con aggiornamenti in tempo reale. Restate connessi!

MANTOVA-MODENA 0-1

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Radaelli, Brignani (10′ Solini), De Maio, Panizzi; Trimboli, Burrai; Bragantini, Aramu, Fiori; Mensah. A disp.: Sonzogni, Bani, Debenedetti, Wieser, Galuppini, Ruocco, Mancuso, Fedel, Artioli, Maggioni, Muroni. All.: Possanzini.

MODENA (3-4-3): Gagno; Dellavalle, Caldara, Cauz; Ponsi, Magnino, Gerli, Cotali; Caso, Palumbo, Mendes. A disp.: Sassi, Bagheria, Beyuku, Battistella, Duca, Gliozzi, Di Pardo, Zaro, Bzohanaj, Oliva, Idrissi, Abiuso. All.: Mandelli.

ARBITRO: Marco Piccinini di Forlì (assistenti: Lombardo di Cinisello Balsamo e Pascarella di Nocera Inferiore; addetto al Var: Manganiello di Pinerolo)

RETI: 52′ Mendes

NOTE: Ammoniti: Cauz, Gerli, Radaelli, Mensah. Calci d’angolo: 1-4. Recupero: 3′ +

Secondo tempo

52′ Modena in vantaggio. Mendes si ritrova un pallone vagante tra i piedi e infila Festa in diagonale.

51′ Ammonito Mensah per fallo.

46′ Mantova subito in avanti con un traversone di Radaelli che sorvola la traversa.

46′ Comincia la ripresa. Nessun cambio nell’intervallo.

Primo tempo

45′ + 3′ Il primo tempo finisce qui. A tra poco per la ripresa.

45′ + 1′ Miracolo di Festa!!!!! Il portiere devia in corner una conclusione a botta sicura di Dellavalle.

45′ L’arbitro indica 3 minuti di recupero.

38′ Clamoroso contropiede del Modena, due contro uno. Palumbo si invola e passa a Mendes, liberissimo: il diagonale dell’attaccante finisce fuori… ma che brivido!

36′ Testa di Dellavalle, angolato ma che non crea problemi a Festa.

35′ Primo corner del Mantova. Traversone per Radaelli che dal limite dell’area “cicca” il pallone. Il Modena parte in contropiede, fermato fallosamente dallo stesso Radaelli che viene ammonito.

32′ Ancora Modena pericoloso con un colpo di testa di Dellavalle che costringe Festa ad una respinta acrobatica.

29′ Fiammata Modena con un traversone basso a centro area che nessuno raccoglie. La palla arriva fuori area a Gerli, ma il tiro del capitano finisce in Te.

27′ Arriva la prima ammonizione del match: è per Cauz che ferma fallosamente Bragantini.

26′ Cotali atterra fallosamente Mensah a centrocampo. Il Mantova reclama l’ammonizione ma l’arbitro non è di questo avviso.

23′ Ci prova Radaelli al culmine di un’azione prolungata. Palla comodamente tra le braccia del portiere.

21′ Tiraccio di Fiori dai 30 metri, palla altissima. Ma il Mantova è in crescita.

19′ Clamorosa occasione biancorossa!!! Mensah si invola tutto solo verso Gagno approfittando di un salto a vuoto di un difensore. L’attaccante però si allunga troppo il pallone e quando arriva alla conclusione non inquadra lo specchio e la palla finisce sull’esterno della rete.

16′ Occasione Mantova!! Trimboli riceve palla da Mensah, dal limite dell’area si gira e lascia partire un sinistro potente che costringe Gagno a distendersi per deviare.

13′ Zuccata De Maio-Mendes, ancora staff medici in campo. Tutto ok per entrambi.

11′ Difesa biancorossa bersagliata: Cella squalificato, Redolfi infortunato in tribuna ed ora Brignani costretto ad uscire.

10′ Brignani non riesce a proseguire e Possanzini è costretto a sostituirlo. Al suo posto entra Solini.

10′ Brignani in difficoltà per un acciacco muscolare. Entra lo staff medico e accompagna il difensore a bordo campo.

9′ Prima occasione Mantova!! Bragantini avanza e allarga per Radaelli che crossa per la testa di Aramu, palla alta di poco.

6′ Partenza aggressiva degli emiliani, che pressa alto.

2′ Subito il Modena pericoloso con un diagonale di Gerli che Festa devia in corner.

La partita è iniziata.

Pre-gara

Burrai consegna un mazzo di fiori in curva Te ai familiari di Giorgia, la ragazza di San Benedetto Po tragicamente scomparsa un paio di settimane fa e alla quale è dedicato uno striscione (“Giorgia sempre con noi”).

Squadre in campo. Mantova in bianco e Modena in maglia nera con banda gialla.

Un grande (e un po’ inatteso) striscione viene srotolato in tribuna centrale: “Grazie presidente Piccoli”.

Giochi di luce alla lettura delle formazioni e in attesa dell’ingresso in campo delle squadre.

Il Modena, in campo con un 3-4-3, si affida al tridente Caso-Palumbo-Mendes.

Nel Mantova tornano titolari Panizzi e Aramu, oltre a capitan Burrai che ha scontato la squalifica. Ad affiancare Brignani al centro della diifesa c’è De Maio.

Dj set al Martelli in attesa della partita. Lo stadio si sta riempiendo.