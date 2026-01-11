Pallavolo serie A3 – Gabbiano per il pokerissimo nella super sfida con Belluno

Mantova La partita che ogni giocatore sogna di vivere. Così si potrebbe descrivere il big match in programma oggi al PalaSguaitzer di Mantova (fischio d’inizio alle ore 17, arbitri Barbara Manzoni di Lecco e Ciaccio di Palermo). Un incontro che vede il Gabbiano Farmamed affrontare la corazzata Belluno in una sfida che si preannuncia ad alta intensità, sia sul campo che sugli spalti.

Il Top Team arriva a questa partita in un momento di forma straordinario, reduce da ben quattro vittorie consecutive e con l’intero organico finalmente a disposizione. Un fattore che ha fatto la differenza nelle ultime uscite. «Sono davvero soddisfatto della squadra – afferma il direttore sportivo Nicola Artoni – Chiunque venga chiamato in campo riesce a mantenere un livello di gioco molto alto, e questo è fondamentale, anche durante gli allenamenti settimanali». Dall’altra parte, Belluno, sotto la guida del nuovo allenatore Mastrangelo, occupa attualmente il secondo posto in campionato con 28 punti, quattro in più rispetto ai ragazzi di coach Radici. «Siamo sereni – prosegue Artoni – Siamo pronti a giocarcela contro una squadra forte ed esperta come Belluno, che sa come gestire le partite cruciali. Ma noi abbiamo tutte le carte in regola per fare una grande prestazione». Dopo questa sfida, il Gabbiano Farmamed sarà poi impegnato nel quarto di finale della Del Monte Coppa Italia, in programma giovedì alle ore 20.30, al PalaBigi contro la Conad Reggio Emilia, attuale capolista del girone bianco di Serie A3 Credem Banca. Un’altra occasione per mettere alla prova la forza del gruppo e continuare a lottare per obiettivi ambiziosi. La squadra, infatti, è più che mai determinata a far bene e a dimostrare il proprio valore anche in questa importante competizione.