Calcio Serie B – Possanzini: “Mantova sereno. A Bari in campo senza ansie”

MANTOVA Davide Possanzini è pronto a ripartire dopo la settimana di sosta. Il suo Mantova è atteso domani dal Bari, avversario nobile dalla classifica sghemba (2 punti nelle prime 4 partite). Il tecnico biancorosso giustamente non si fida: «Il Bari è una squadra forte e avrebbe meritato qualche punto in più – afferma – . Conosco il loro allenatore Moreno Longo da quando aveva 12 anni (sono cresciuti entrambi nel Torino, ndr): so come prepara le partite, la passione che ci mette nello studiare gli avversari. Anche noi lo abbiamo fatto. Mi aspetto una partita molto tattica e un Bari che ci presserà forte».

Anche il contesto farà la sua parte: l’enorme stadio San Nicola può mettere i brividi ai novellini. Ma Possanzini sa come smorzare eventuali tensioni: «Abbiamo fatto tanta fatica per concretizzare il nostro sogno, che ci ha portato a giocare in stadi così. Questo dev’essere un motivo d’orgoglio per noi. Perciò il messaggio che mando ai miei ragazzi è: godetevi questi momenti che vi siete guadagnati e meritati. E non fatevi frenare dall’ansia».

Si riparte dopo una settimana di sosta, il che rappresenta sempre un’incognita. «Abbiamo lavorato bene. Il fatto di aver chiuso questo primo ciclo con una bella vittoria ci ha aiutati. I ragazzi si sono allenati con serenità. Ci siamo focalizzati sugli aspetti che hanno funzionato meno bene nelle partite precedenti, cercando di correggerli. Margini di crescita? Ne abbiamo, anche se non so quantificarli. In queste prime gare abbiamo sicuramente guadagnato in consapevolezza e vorrei che i ragazzi insistessero su questa strada. Anche in maniera lieve, ma continua. Non dobbiamo porci limiti, solo pensare a migliorarci ogni giorno. Il mio Mantova ideale è quello che sa interpretare in modo corretto le varie fasi della partita. Su questo stiamo lavorando».

Troppo presto, quindi, per capire dove possano arrivare i biancorossi: «Secondo me sì – argomenta il mister – . Quattro giornate sono poche, e poi la classifica è strana. Vedo tante squadre che hanno un potenziale incredibile ma che hanno raccolto poco finora. L’idea nostra è raccogliere il massimo da ogni partita, ragionando a breve termine e facendo i conti soltanto alla fine».

Chiusura inevitabile su Maurizio Sarri, che si è speso in elogi a Possanzini: «Mi fa piacere e lo ringrazio – risponde il mister dell’Acm – . I complimenti vanno però condivisi con i miei giocatori, perchè sono loro che esprimono queste idee sul campo». Sarri vorrebbe assistere a un allenamento del Mantova: «Per lui le porte sono aperte», risponde Possanzini. L’impressione è che lo vedremo presto al Sinergy Center.