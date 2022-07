Calcio Serie C – Goleada del Mantova nel primo test stagionale: 16-0 al Pieve di Bono davanti a 200 tifosi

Storo (Tn) Un bagno di calore, una confortante e per certi versi sorprendente cornice di pubblico (oltre 200 i tifosi sugli spalti), una scorpacciata di gol. Questa, in estrema sintesi, è stata la prima amichevole del Mantova targato Corrent. I dilettanti del Pieve di Bono, militanti in Prima Categoria, si sono rivelati poco più che onesti sparring partner, utili giusto per mettere minuti nelle gambe e testare sul campo i dettami del nuovo mister. Sedici i gol segnati dal contatore. Servono tuttavia per tenere alto il morale della truppa e, soprattutto, dell’ambiente. A maggior ragione se cinque di questi portano la firma illustre di Gaetano Monachello.

MANTOVA-PIEVE DI BONO 16-0

RETI 5’, 8’, 13’, 34’ e 56’ Monachello,

16’ Guccione, 44’ Paudice, 49’ Procaccio, 51’ Messori, 61’ e 82’ Pierobon,

65’, 67’, 81’, 84’ e 90’ Fontana.

MANTOVA 1° tempo Tosi; Pinton, Matteucci, Iotti, Darrel; Gerbaudo,

De Francesco, Procaccio; Guccione, Monachello, Paudice.

MANTOVA 2° tempo Malaguti; Pedrini, Tosi, Zanandrea, Ceresoli; Messori, De Francesco, Pierobon; Guccione, Monachello, Procaccio. All.: Corrent.

PIEVE DI BONO A. Donati, Salvotti, M. Donati, Scalvini, Bazzoli, Nicolussi, Filosi, Bugna, Prandini, Maestri, Valenti. Entrati: Cassetti, Rubes, Ghezzi,

Salvadori, Polana, Festi. All.: Baldini.

ARBITRO Terribile di Bassano del Grappa.

NOTE giornata soleggiata e afosa, campo in buone condizioni. Sugli spalti oltre 200 tifosi.