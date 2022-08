Calcio Serie C – Il ds Battisti: “E’ un Mantova in crescita”

Mantova Dal 25 aprile scorso, giorno in cui ha ricevuto da Maurizio Setti l’ufficialità della permanenza al Mantova, il ds biancorosso Alessandro Battisti ha seguito passo passo tutte le dinamiche che hanno portato alla costruzione della nuova squadra.

Direttore, partiamo dall’ultima amichevole. Soddisfatto di quanto visto a Bolzano?

«Sono stati 90 minuti giocati con grande equilibrio e intensità. Abbiamo messo 5-6 giovani in campo e siamo riusciti a tenere testa ad una squadra molto importante. Ma come ho sempre detto, è solo una bella sudata».

In queste quattro amichevoli ha visto comunque un miglioramento progressivo?

«Da quando abbiamo iniziato, ho sempre visto una squadra che cerca di proporre le sue idee. L’obiettivo è quello di arrivare ad avere una mentalità chiara che mister Corrent ha cercato d’inculcare fin dal primo allenamento».

Giocatori giovani e d’esperienza. Tutti sullo stesso livello. E’ questo il credo di mister Corrent?

«La capacità di un allenatore importante è proprio questa, mettere tutti sullo stesso piano. Le sue idee vengono apprezzate dal collettivo».

Manca ancora qualche tassello, ma per ora è soddisfatto della rosa allestita?

«Ci mancano degli elementi, lo sappiamo, non dobbiamo avere fretta, ma sono sicuro che sia a livello numerico che sul piano tecnico riusciremo a completare l’organico».

A che punto siamo con Neglia?

«E’ un profilo che ci piace, su di lui ci sono altre squadre importanti. Entro la settimana contiamo di arrivare al dunque. O con lui o con un altro giocatore in quel ruolo».

Qualche rimpianto di mercato?

«No, nessuno. Purtroppo non si possono avere squadre con 40 giocatori in organico e per questo ringrazio tutti i ragazzi che erano lo scorso anno con noi e che adesso sono altrove, perchè hanno dato un grande contributo».

Ha già avuto modo di parlare con Piccoli?

«Sì, spesso. E’ una figura importante, che sta trasmettendo molto entusiasmo a tutto l’ambiente. Quello che serve per costruire un futuro solido, partendo dalle fondamenta».