Basket Serie A2 – Da Ferrara alla Juvi: Staff, sette match per arrivare al top a Forlì

Mantova E’ scattato il conto alla rovescia che porterà all’inizio della nuova stagione degli Stings. Il raduno della squadra è fissato subito dopo Ferragosto, quindi martedì 16, con prima parte della preparazione atletica alla San Lazzaro cui seguirà il lavoro sul campo al PalaSguaitzer. L’obiettivo è arrivare già in buone condizioni di forma ai nastri di partenza del campionato di A2, che inizierà domenica 2 ottobre con la trasferta a Forlì. La squadra, come abbiamo avuto modo di ribadire spesso in questi giorni, è completamente nuova, con il solo capitano Cortese confermato del roster della passata stagione. Il che significa che coach Giorgio Valli avrà il suo bel da fare per amalgamare in fretta il gruppo e trasformarlo in squadra per lo start del campionato. La lunga marcia di avvicinamento prevede un nutrito menù di amichevoli, cui si aggiungono le tre sfide di Supercoppa. In tutto sette partite per perfezionare schemi e idee di gioco prima del fatidico 2 ottobre. La preseason degli Stings comincerà domenica 28 da Ferrara con il primo test match contro la Kleb. Tre giorni dopo (mercoledì 31) trasferta trentina a Carisolo per affrontare la Vanoli Cremona nella sede del suo ritiro. Da venerdì 9 a sabato 17 settembre è previsto il trittico di Supercoppa in cui la Staff sfiderà nell’ordine l’Apu Udine a Curtatone, Cividale in Friuli (mercoledì 14) e Ferrara alla Grana Padano Arena. Che sarà teatro delle ultime due amichevoli in programma mercoledì 21, contro Cento, e sabato 24, con la Juvi Cremona.