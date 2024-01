Calcio Serie C: Mantova fermato sul pari dall’Arzignano (1-1), ma resta a +7 sul Padova

MANTOVA Il Mantova rallenta la sua corsa. Al Martelli contro l’Arzignano. I biancorossi nono vanno oltre l’1-1, raggiunti nel finale. Burrai e compagni erano passati in vantaggio al 37′ con Galuppini, ma nonostante il predominio territoriale, non sono riusciti a chiudere il match. All’84’, inaspettato ma non troppo, il pareggio siglato da Lakti. Invariato il vantaggio sul Padova, fermato sullo 0-0 a Legnago e distante sempre 7 punti. Prossimo match domenica alle 18.30 a Sesto San Giovanni con la Pro Sesto.

Buonasera dallo stadio Martelli. Dopo la strepitosa vittoria di Padova, il Mantova torna nello stadio amico per affrontare l’Arzignano. I vicentini, reduci da cinque risultati utili consecutivi, sono in salute ma i ragazzi di Possanzini sono determinati ad intascare altri tre punti per consolidare il primato in classifica. Il Padova gioca in contemporanea a Legnago, mentre la Triestina ha perso ieri contro l’Albinoleffe. Seguiremo Mantova-Arzignano con aggiornamenti in tempo reale.

MANTOVA-ARZIGNANO 1-1

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Redolfi (46′ Cavalli), Brignani, Panizzi; Muroni, Burrai, Trimboli (68′ Giacomelli); Galuppini (78′ Wieser), Mensah (68′ Monachello), Bragantini (69′ Bombagi). A disp.: Sonzogni, Celesia, Bani, Debenedetti, Fiori, Radaelli, Fedel, Napoli, Argint. All.: Possanzini.

ARZIGNANO (4-3-1-2): Boseggia; Gemignani (63′ Bernardi), Boffelli, Milillo, Davi; Lakti, Casini, Antoniazzi (63′ Bordo); Lunghi (72′ Centis); Grandolfo, Parigi. A disp.: Pigozzo, Molnar, Cariolato, Zanon, Cazzadori. All. Bianchini.

ARBITRO: Claudio Giuseppe Allegretta di Molfetta (assistenti: Pinna di Oristano e Russo di Torre Annunziata)

RETI: 37′ Galuppini. 84′ Lakti.

NOTE: Ammoniti: Boseggia, Lakti, Milillo, Brignani, Giacomelli. Calci d’angolo: 8-1. Recupero: 1′ + 4′.

Secondo tempo

94′ Finisce qui la gara.

94′ Ultima occasione per il Mantova con Bombagi che, di testa, spreca il vantaggio.

90′ Intanto l’arbitro assegna 4′ di recupero.

90′ Conclusione centrale di Giacomelli.

84′ Pareggia l’Arzignano con l’Akti. Festa si supera su una conclusione di Parigi, ma non può nulla sul rasoterra ravvicinato dell’attaccante.

80′ Traversone di Wieser per Bombagi che calcia al volo, ma l’attaccante trova la respinta del difensore avversario.

79′ Ammonito Brignani per fallo.

78′ Ultimo slot usato da Possanzini: dentro anche Wieser al posto di Galuppini.

76′ Arzignano che ci crede e Mantova che ha abbassato i ritmi. I subentrati non stanno dando un grande aiuto sino ad ora.

70′ Esordio al Martelli per Bombagi davanti al suo nuovo pubblico.

69′ Triplo cambo da parte di Possanzini che getta in mischia anche Monachello, Giacomelli e Bombagi. Escono Mensah, Trimboli e Bragantini.

62′ Maggioni imbuca dalla destra dopo aver ricevuto da Galuppini, ma non riesce a trovare nessun compagno.

60′ Gara che adesso comincia ad abbassarsi di ritmo. Ma con i biancorossi sempre in avanti alla ricerca del raddoppio che chiuderebbe la pratica.

55′ Spizzata di Galuppini che finisce tra le braccia di Boseggia.

50′ Ripresa che è iniziata con il Mantova in avanti.

46′ Subito un cambio per il Mantova: esce Redolfi ed entra Cavalli.

Primo tempo

46′ Finisce qui il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

45′ L’arbitro assegna 1′ di recupero.

37′ GOLLLLL DEL MANTOVAAA!!!!!!!!!!!!!!!. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la sblocca Galuppini che raccoglie un retropassaggio sbagliato di Lunghi e calcia dalla destra. La palla colpisce il palo interno e termina in rete.

35′ Gioco che riprende e Maggioni si rialza.

34′ Toccato duro Maggioni che rimane fermo a terra.

32′ L’Arzignano ricorre spesso alle perdite di tempo. Plateale quella del portiere Boseggia che, per questo ha ricevuto l’ammonizione dall’arbitro.

28′ Ci prova anche Trimboli con una parabola che finisce fuori.

27′ Botta di Galuppini che finisce alle stelle.

25′ Verticalizzazione non sfruttata dal Mantova, ma che comunque ottiene un buon angolo. Sugli sviluppi niente da segnalare.

23′ Sempre Mantova che spinge ed Arzignano che si chiude dietro, ripartendo in contropiede.

17′ Muroni sciupa il possibile vantaggio mandando la sfera a millimetri dal primo palo.

12′ Botta di Parigi che finisce sull’esterno della rete.

8′ Destro di Burrai dal limite che finisce centrale.

3′ Biancorossi che partono a bomba: subito due corner che Burrai e compagni però non riescono a sfruttare.

2′ Subito Mantova in avanti con Galuppini che imbuca per Maggioni che a sua volta mette in mezzo per Trimboli. Ma la conclusione viene deviata.

1′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

Pre-gara

Due cambi per Possanzini rispetto alla gara con il Padova. Dentro Maggioni e Bragantini al posto di Fiori e Radaelli.

Le squadre fanno il loro ingresso in campo. Mantova in divisa bianca con banda centrale rossa. Arzignano in completo nero.

Martelli che si sta riempiendo, curva Te sold out e temperatura glaciale. Terreno in buone condizioni. Squadre in campo per il riscaldamento.