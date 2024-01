Calcio Serie C – Mantova, Bombagi firma fino a giugno con opzione rinnovo

MANTOVA Procede regolare il lavoro del Mantova in quel di Veronello. Ieri è stata la giornata di Francesco Bombagi, nel senso che l’attaccante (già da lunedì a disposizione di Davide Possanzini) è stato finalmente annunciato dal club di viale Te. Bombagi, nato a Sassari, classe 1989, è un attaccante che vanta oltre 350 presenze tra Serie B e C. Viene dal Catanzaro (dove quest’anno non ha trovato spazio) ed ha vestito le maglie di Pisa, Reggina e Ternana in B; Teramo, Pordenone, Fondi, Catania, Juve Stabia, Grosseto e Piacenza in C. Con il Mantova ha firmato fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo per un altro anno e vestirà la casacca numero 19. Verrà presentato alla stampa sabato a Veronello.