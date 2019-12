Dai carabinieri pandori e panettoni per i bisognosi

san giorgio bigarello Carabinieri in versione Babbo Natale ieri mattina a San Giorgio Bigarello con l’operazione “Panettone”: nel sacco dei doni diversi panettoni e pandori ricevuti dai militari in occasione delle feste di Natale.

Si è tenuta ieri mattina la consegna dei dolci da donare ai più poveri: un piccolo gesto per allietare le feste di chi sta vivendo un momento difficile o che, per svariati motivi, sta attraversando un momento di di disagio.

Capita, infatti, tutti gli anni che, come spiegato dagli stessi carabinieri della stazione di San Giorgio Bigarello, alcuni cittadini portino dei piccoli doni in occasione delle festività ai miliari; un semplice gesto per ringraziarli del loro operato e per tutte quelle attività che svolgono quotidianamente a tutela dei cittadini, sia a livello di prevenzione che di azione nei momenti di emergenza. Piccoli regali di Natale che i carabinieri hanno a loro volta deciso di donare ai più bisognosi affinchè, anche per loro, questi giorni possano essere davvero all’insegna della gioia e della festa.

I pandori ed i panettoni sono così stati consegnati direttamente nelle mani di don Giuseppe Stradella: lo scambio dei doni nella sede della Chiesa della Natività della Beata Vergine Maria. Tanti piccoli regali, ma dal grande valore simbolico, che andranno beneficio non solo della parrocchia di San Giorgio Bigarello ma anche del punto Caritas gestito dal parroco cui quotidianamente si rivolgono molte persone in difficoltà.