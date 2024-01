Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano al PalaSguaitzer va a caccia della 15ª vittoria, ma occhio ai giovani Diavoli

Mantova Il volo continua. Il Gabbiano continua a farlo nel modo migliore, dall’alto di un primo posto in classifica per ora inattaccabile. Difficile trovare nuovo aggettivi per un campionato che regala così tante soddisfazioni. Non cala la concentrazione, ma mancano ancora tante partite e meglio restare coi piedi per terra, anche se l’entusiasmo è alle stelle. All’inizio della prossima settimana si conoscerà la sede della Final Four di Coppa Italia A3 in programma il 2-3 marzo. Fano e Palmi si sono candidate e si aspetta una decisione della Lega. Quello che è certo è che il Gabbiano affronterà Fano nella semifinale. Ora Gola e compagni sono attesi da due gare al PalaSguaitzer che potrebbero consolidare il primato in classifica. Oggi, fischio d’inizio alle ore 17 (arbitri Guarnieri di Messina e Barbara Manzoni di Lecco), arriva la Gamma Chimica Brugherio, formazione molto giovane che all’andata impegnò i biancazzurri di coach Serafini. Sabato prossimo si replica col Cus Cagliari, recente avversario in Coppa Italia. Con Brugherio Serafini non potrà disporre dell’opposto Novello ancora alle prese coi postumi della distorsione alla caviglia. A Salsomaggiore non sono scesi in campo nemmeno Yordanov e Ferrari. Il tecnico del Gabbiano può disporre di un roster di 14 giocatori e lo si è visto in più di un’occasione. Della partita di oggi con Brugherio ci anticipa qualcosa il ds Nicola Artoni: «Brugherio è cresciuto rispetto alla gara di andata e ha giovani di valore. Ha 18 punti, è a metà classifica ed è reduce dalla vittoria interna con Savigliano, terza forza del campionato, al tie-break».

Gabbiano Mantova: 1 Miselli, 2 Catellani (L), 3 Parolari, 5 Novello, 6 Yordanov, 7 Scaltriti, 8 Tauletta, 9 Martinelli, 10 Ferrari, 11 Depalma, 13 Sommavilla (L), 15 Zanini, 16 Gola, 17 Massafeli. All.: Serafini.

Diavoli Rosa Brugherio: 1 Meschiari, 2 Selleri, 3 Chinello, 5 Marini (L), 7 Ichino, 9 Prespov, 10 Mancini, 11 Compagnoni, 12 Carpita, 13 Viganò, 14 Consonni, 18 Mellano, 20 Prada. All.: Delmati.

Sergio Martini