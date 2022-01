Calcio Serie C – Mantova, summit tra medici per De Cenco

MANTOVA Sul mercato del Mantova pesa anche l’incognita Caio De Cenco. L’attaccante brasiliano si è sottoposto ieri ad una visita specialistica alla schiena, in una clinica di Padova. L’esito lascia aperta qualche speranza sul suo recupero, senza passare per un intervento chirurgico. Una decisione definitiva verrà presa oggi, dopo un confronto tra i dottori che hanno visitato De Cenco a Padova e il medico sociale del Mantova Enrico Ballardini.

De Cenco si trascina da qualche anno i problemi alla schiena. Che quest’anno sembravano averlo risparmiato, come testimonia l’ottima partenza in campionato: 6 presenze (5 per intero) nelle prime 6 giornate, con 3 gol a referto. Poi il primo stop, alla settima partita contro la Juve. Il rientro con il Lecco e un nuovo arresto a Fiorenzuola, mentre anche la qualità delle prestazioni calava. Dopo due gare ai box, De Cenco è rientrato contro la Vecomp, un match che lo ha visto fallire almeno tre ghiotte occasioni sottoporta. A Vercelli l’ennesima ricaduta, che lo ha convinto a trasferirsi in Brasile per provare altre cure.

Il Mantova vuol capire se potrà contare sul brasiliano nella seconda parte di stagione. In caso di risposta negativa, in viale Te sarebbero costretti a un ulteriore investimento sul mercato.