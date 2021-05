Calcio serie C – Mantova, tegola Di Molfetta: salta il match col Cesena

Mantova Il Mantova non ha perso tempo. Guccione e compagni hanno iniziato a preparare la partita di Cesena. Seduta di scarico per chi ha giocato e allenamento più sostenuto per chi invece non è sceso in campo a Trieste. Dall’infermeria non arrivano buone notizie . Di Molfetta sarà out per una distorsione alla caviglia. Una perdita importante per Troise, che quindi non potrà contare su uno dei protagonisti di questa stagione. Il mister campano invece potrà fare affidamento sui rientri di Milillo e Zanandrea in difesa e di Guccione in attacco. Toccherà quindi all’allenatore napoletano effettuare le scelte migliori per affrontare un Cesena che per questi play off sembra promettere fuochi d’artificio. Quello visto al “Manuzzi” qualche settimana fa non ha impressionato per niente, anche se tra i bianconeri ci sono delle individualità importanti. Ma è anche vero che il Cesena in questa stagione ha fallito diversi appuntamenti, contro squadre meno attrezzate.

Qui Cesena – In casa romagnola si vive con serenità l’attesa per il match di sabato sera contro il Mantova. A parlare è l’attaccante Lorenzo Sorrentino. «Era importante segnare visto che il mister mi ha schierato titolare. A Cesena ho ritrovato serenità: il gruppo è molto affiatato e credo che venire in Romagna sia stata la scelta giusta. Qui ho imparato cose nuove, ma il nostro campionato inizia con i play off. In campo mi sono trovato bene: ho capito i movimenti e ho libertà di muovermi sulla fascia e negli spazi. Ora però pensiamo alla partita contro il Mantova, poi avremo tempo di pensare al futuro, che è ancora tutto da decidere. Nei play off scenderemo in campo sicuri delle nostre qualità, consapevoli di poter dare filo da torcere a tutti».