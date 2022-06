Domani i Placebo e con Iggy Pop anche dj Ringo

MANTOVA Tutto pronto per il primo dei sei concerti che ospiterà piazza Sordello nel prossimi giorni. Domani sera, in un parterre tutto esaurito, inaugureranno la rassegna i Placebo, che hanno festeggiato 20 anni di carriera con la raccolta delle loro hit, “A Place For Us To Dream”, pubblicata nel 2016. Il 25 marzo 2022 è uscito “Never Let Me Go”, l’ottavo attesissimo nuovo album. Ad aprire lo show i Peaks. Il pop duo torinese trapiantato a Londra, dopo aver partecipato ai più importanti festival internazionali, tornerà in Italia insieme ai Placebo per un’unica data a Piazza Sordello, Mantova.

Iggy Pop è in arrivo per un imperdibile appuntamento il 5 luglio. L’icona della musica internazionale si esibirà a Mantova per l’unica tappa italiana del suo tour europeo e presenterà, nella speciale cornice della città rinascimentale, uno spettacolo senza precedenti: incentrato sui brani più celebri di Pop, lo show vanterà la prestigiosa collaborazione dei 18 elementi della storica Orchestra da Camera di Mantova.

Il concerto di Iggy Pop e l’Orchestra da Camera di Mantova si arricchisce con speciali novità: confermati il polistrumentista e compositore Enrico Gabrielli come arrangiatore dei brani e direttore dell’Orchestra e DJ Ringo, storico disc jockey e conduttore di Virgin Radio, che curerà l’apertura dello show con un set inedito.

Due volti noti e rappresentativi nel campo della musica e dell’intrattenimento italiano faranno dunque parte dello speciale appuntamento, nonché tappa unica italiana del tour europeo di Iggy Pop.

La collaborazione, come arrangiatore e direttore dell’Orchestra, di Gabrielli porterà un valore aggiunto alla setlist di alcuni dei brani più celebri dell’Iguana del Rock: il polistrumentista, oltre a essere noto per aver fondato i Mariposa, i Calibro 35 e The Winstons, ha collaborato come arrangiatore e performer con tantissimi artisti italiani, fra cui Elisa, gli Afterhours e i Baustelle, e sul fronte internazionale con Muse, Mike Patton e soprattutto PJ Harvey (in sala di registrazione e sul palco fra 2015 e 2017 per The Hope Six Demolition Project). DJ Ringo curerà invece un set inedito in apertura allo show. Il disc jokey ha raccontato: “mi piace l’idea di fare un DJset innovativo, in genere i DJ sia rock che dance devono trasmettere energia e far ballar il dance floor, mentre io farò un set tutto orchestrale, includendo colonne sonore, sonate, piccoli vocali storici e altri colori. È davvero un onore aprire il concerto di uno dei miei idoli di sempre… L’iguana!”