Calcio Serie C – Il Mantova conquista un punto col Matelica (0-0) e resta in zona play off

MACERATA Il Mantova porta a casa un buon pareggio a reti bianche dallo stadio Recina di Macerata, contro il Matelica. Il punto consente ai virgiliani di rimanere in zona play off, mantenendo una lunghezza di vantaggio proprio sui marchigiani. Partita non bellissima, con poche occasioni da gol, ma nel finale l’Acm è andata un paio di volte vicina al gol del successo. Prossimo appuntamento domenica al Martelli contro il Fano (ore 20.30).

La cronaca

Turno infrasettimanale per il Mantova, che a Macerata contro il Matelica affronta un vero e proprio spareggio play off. Le due squadre si contendono il decimo posto, l’ultimo che dà diritto agli spareggi promozione: l’Acm al momento è avanti di un punto. Troise deve fare a meno degli squalificati Guccione e Silvestro; e degli infortunati Milillo e Saveljevs. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

MATELICA-MANTOVA 0-0

MATELICA (4-3-3): Vitali; Tofanari, Magri, De Santis, Di Renzo; Calcagni, Bordo (65′ Pizzutelli), Balestrero (90′ Fracassini); Volpicelli, Moretti, Leonetti (65′ Alberti). A disp.: Cardinali, Martorel, Barbarossa, Zigrossi, Peroni, Franchi, Ruani. All.: Colavitto.

MANTOVA (4-3-3): Tozzo; Bianchi, Checchi, Baniya, Panizzi (74′ Zanandrea); Mazza (56′ Militari), Zibert, Gerbaudo; Di Molfetta (85′ Pinton), Ganz (56′ Zigoni), Cheddira (74′ Sane). A disp.: Tosi, Zappa, Palmiero, Fontana, Nappi, Lucas. All.: Troise.

ARBITRO: Giuseppe Collu di Cagliari (assistenti: Catallo di Frosinone e Tchato di Aprilia)

RETI:

NOTE: Ammoniti: Ganz, Mazza, De Santis, Cheddira. Calcio d’angolo: 4-1. Recupero: 1′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

90′ Sussulto Matelica: Pizzutelli da 30 metri, di poco a lato.

90′ Quattro minuti di recupero.

89′ Punizione di Zibert, nella mischia un giocatore dell’Acm colpisce di testa colpisce male. Il Mantova chiude in crescendo.

85′ Ultimo cambio per Troise: esce Di Molfetta, entra Pinton.

84′ Ancora Mantova! Stavolta è Sane a costringere il portiere avversario ad una respinta acrobatica.

82′ Palo del Mantova! Cross di Zanandrea e colpo di testa in tuffo di Zigoni che centra il legno.

81′ Ultimi 10 minuti di un match che non offre spunti di rilievo.

74′ Un altro doppio cambio per Troise: fuori Panizzi e Cheddira, entrano Zanandrea e Sane.

70′ Un’altra ammonizione per simulazione in area di un attaccante del Mantova: stavolta è Cheddira a lasciarsi cadere su contrasto con De Santis.

69′ Tozzo in presa sicura su lungo traversone dalla sinistra del Matelica.

65′ Sempre equilibrio in campo. Spazi angusti e poche occasioni da segnalare.

60′ Tozzo si distende per bloccare un rasoterra da fuori area di Volpicelli.

56′ Doppio cambio nelle file del Mantova: fuori Mazza e Ganz, dentro Militari e Zigoni.

55′ Mantova traballante in difesa. Secondo angolo per il Matelica. Nulla di fatto dalla bandierina.

52′ Clamorosa occasione fallita da Ganz! Azione in velocità del Mantova con triangolazione Ganz-Zibert-Ganz, l’attaccante sbaglia il diagonale da ottima posizione.

51′ Traversone di Panizzi fuori misura. Il Mantova prova a fare la partita.

50′ Cartellino giallo per Mazza.

48′ Di Molfetta sguscia via sulla sinistra, poi cade in area ma l’arbitro fa proseguire.

46′ Si ricomincia con gli stessi 22 del primo tempo.

Primo tempo

45′ + 1′ L’arbitro manda tutti negli spogliatoi. A tra poco per la ripresa.

45′ Un minuto di recupero.

44′ Contrasto Tofanari-Ganz in area, l’attaccante del Mantova cade ma viene ammonito per simulazione.

43′ Liscio di Vitali, tradito da un rimbalzo fasullo, ma lo stesso portiere rimedia.

40′ Checchi di nuovo in campo, commette fallo e concede una punizione dalla trequarti destra al Matelica. Nulla di fatto sugli sviluppi.

39′ Il difensore si alza ed esce dal campo per ricevere le cure adeguate.

38′ Infortunio per Checchi che rimane a terra. Intervengono il dottor Ballardini e il fisioterapista Croci.

37′ Respinta corta di Baniya, Volpicelli al volo dal limite dell’area, bravo Tozzo a distendersi e bloccare il pallone.

35′ Il Matelica risponde con un colpo di testa di Balestrero su cross da punizione: palla non lontana dal palo.

33′ Fiammata Mantova: Cheddira difende bene palla e dal limite dell’area lascia partire una conclusione potente ma alta.

30′ Fase noiosa del match. Non si registrano occasioni degne di questo nome.

26′ Molto equilibrio in campo.

21′ Occasione Matelica: traversone di Calcagni dalla destra, Moretti tocca indietro per Volpicelli che da buona posizione non inquadra lo specchio.

20′ Cross insidioso di Panizzi, batti e ribatti in area, nessun giocatore del Mantova ne approfitta.

17′ Primo corner per il Matelica, ma il cross dalla bandierina di Volpicelli termina tra le braccia di Tozzo.

16′ Il match riprende.

15′ Zibert a terra dopo un fallo subito a centrocampo. Gioco fermo per qualche secondo.

10′ Dopo un inizio favorevole al Matelica, il Mantova sta pian piano guadagnando campo.

6′ Rovesciata di Leonetti su traversone di Volpicelli. Fuori di non molto.

4′ Primo corner per il Mantova: Panizzi di testa, palla fuori.

1′ Inizio scoppiettante: il Matelica si fa vivo in area virgiliana. Poi, sul rovesciamento di fronte, un’indecisione del portiere Vitali offre un’opportunità al Mantova non sfruttata.

Tutto pronto per il calcio d’inizio, battuto dai padroni di casa. Si comincia.

Squadre in campo. Mantova in maglia e calzoncini azzurri, Matelica in biancorosso.