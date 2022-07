Calcio serie C – Mercato Mantova: atandby Monachello, accelerata per Tumminello

Verona «Nessuna novità». Questa la lapidaria risposta di Michelangelo Minieri, procuratore di Gaetano Monachello, alla richiesta di chiarimento sulla trattativa per il rinnovo dell’attaccante ex Modena con il club di viale Te. Nessuna risposta invece dalla società, ma questa non è una novità. Quello di ieri, comunque, è stato un altro giorno interlocutorio per sondare il terreno in vista della prossima settimana, quando probabilmente verranno annunciati alcuni dei nuovi volti del Mantova. La logica porta a pensare che Monachello sia sempre più lontano dal club di viale Te, ma nel mercato di logico c’è davvero poco e quindi tutto potrebbe essere ancora aperto. Nel frattempo però il Mantova non perde di vista Tumminello, che al momento resta l’unica alternativa per sostituire eventualmente Monachello. E non è da escludere che proprio nelle ultime ore ci possa essere stata un’accelerata proprio per l’ex giocatore della Reggina, e di proprietà dell’Atalanta. Sempre sul fronte offensivo, il Mantova a breve potrebbe fare un tentativo per Floriano, escluso dal progetto Palermo. Non è stato inserito nella lista dei prestiti dal Verona, ma Bragantini, che oggi parte per il ritiro con l’Hellas, potrebbe essere girato in riva al Mincio per fare un’esperienza in Serie C. Ma queste sono valutazioni che saranno fatte più avanti. Per quanto riguarda i rinnovi, si attende sempre il via libera ufficiale del Sassuolo per Pilati e poi si dovrà decidere su Marone, che aspetta speranzoso di tornare a Mantova per un’altra stagione da protagonista. Tra i volti nuovi del Mantova 2022-2023, ci sarà sicuramente quello di De Francesco, pronto a raggiungere Mantova già nelle prossime ore e probabilmente quello dell’ex Ancona Iotti. Poi il Mantova farà di tutto per accaparrarsi il 21enne Ghislandi, anche lui di proprietà dell’Atalanta, sul quale pare esserci anche qualche squadra di Serie B. Al momento sembra essere un mercato col freno a mano tirato quello dell’Acm, che però andrà mollato per forza di cose dalla prossima settimana. Il raduno è sempre più vicino.