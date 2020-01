Calcio Serie D – Mercato: il Mantova a un passo dall’attaccante Anastasia

Mantova Colpo di mercato in arrivo per il Mantova, che sta cercando di assicurarsi l’attaccante Emanuele Anastasia, classe 1996, svincolatosi dall’Arzignano (Serie C). Sulle sue tracce ci sono altri club di Serie D come Fiorenzuola e Pro Sesto, ma il Mantova ha una carta in più da giocarsi: Lucio Brando. Lo scorso anno, infatti, Anastasio militava nel Fiorenzuola allenato dall’attuale tecnico biancorosso e mise a segno ben 14 gol in 25 partite. Anastasia è un esterno offensivo che può giocare anche da punta centrale. Nativo di Voghera, ha vestito anche le maglie di Pavia, Chieri, Cuneo e Casale. Nella prima parte di stagione ha giocato 11 partite con l’Arzignano senza mai andare in rete.