Pallavolo serie D f – Beccari: “San Lazzaro, stagione da incorniciare”

Mantova Guido Beccari, tecnico del San Lazzaro, si ritiene molto soddisfatto del risultato ottenuto al termine della stagione regolare dalla sua squadra. «Aver chiuso il torneo al quarto posto – afferma – credo sia un ottimo risultato. Premia un team giovane che si è ben comportato, ma da parte mia e da parte degli altri allenatori c’è enorme soddisfazione per come sono andati i nostri campionati sia in Prima sia nella Seconda divisione femminile mantovana. In Prima abbiamo conteso a Re/max Intermedia Medole la promozione in serie D; in Seconda invece abbiamo centrato il triangolare finale. Dunque possiamo dire che il lavoro svolto ha pagato in positivo. Non possiamo che essere soddisfatti: è una buona base sulla quale lavoreremo nei prossimi anni. Creare il movimento è la cosa più importante».