Calciomercato dilettanti – Suzzara chiude per Dondi, Marangi e Ruggeri

MANTOVA Il Suzzara piazza un triplo colpo sensazionale: firma e foto di rito per Ruggeri, peraltro già annunciato qualche giorno fa. Assieme a lui arriveranno Marangi, trequartista del Villafranca e Giacomo Dondi, esterno in quota classe 2001 ex Mozzecane. Piacciono le quote della Governolese Xeka e Caberletti. Nel fine settimana potrebbe arrivare la stretta definitiva per Azzali dal San Lazzaro, ma le zebre non mollano nemmeno le idee Rasini e Baietta. Due gioielli che patron Angelo Valenza vorrebbe trattenere. A proposito di San Lazzaro, i biancazzurri hanno discusso col Mantova del rinnovo del prestito di Alberini, mentre Coffani è stato confermato e rimarrà tra i pali della squadra anche per la stagione 2020/21. Sempre in piedi la trattativa per Giovanni Vincenzi del Curtatone.

Restiamo in Promozione, l’Asola dice addio a Buoli, che potrebbe passare al Casalromano (che nel frattempo conferma Bilal) del suo grande estimatore Mauro Franzini. L’affare potrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. I biancorossi hanno lasciato libero anche il portiere Paolo Conti: arriverà dall’Ome l’estremo difensore classe 1998 Alessandro Toffano.

Risaliamo in Eccellenza: la Governolese ha ufficializzato il colpo Magliano e saluta Mariani (passa al Carpenedolo). Nel fine settimana potrebbe esserci l’investitura del nuovo mister Bozzini. L’alternativa è sempre Ermes Ghirardi. Il Castiglione aspetta per oggi una risposta del forte centrocampista Enrico Chiarini. In stand by gli affari Ghirardi e Mambrin.

In Prima Categoria la Serenissima potrebbe salutare bomber Amadou Ndiaye, che valuta offerte: ci sono Porto e Marmirolo. In Seconda Categoria la Casteldariese chiude per i fratelli Ionel e Valeriu Hustiu e per il trequartista ex Mantova, Porto e Marmirolo Alessandro Peralta. Confermato Portela.

Ancora due novità per la Ceresarese, torna dal Remedello il difensore Fantoni, dall’Olimpia c’è l’esterno Predari. In Terza: Mauro Galafassi resterà anche per la prossima avventura allenatore del Soave. Fuori provincia: Terragin ha detto no all’offerta del San Felice. Interessa anche al Brescello. San Felice che trattiene Thomas Bacchiega e punta sempre su Cabroni e Edo Rossi, nel mirino anche del Rolo. Negrelli, ex obiettivo del Sermide, giocherà coi bolognesi del Galeazza. Il mantovano Patrick Manzini è il nuovo mister del Sirmione Rovizza che milita in Seconda categoria.