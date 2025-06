Canoa – Sara Vesentini parteciperà agli Europei U23 nel K4 500

MANTOVA Sara Vesentini sarà in gara la prossima settimana nel K4 500 agli Europei Under 23 di canoa velocità, in programma in Romania, tra Bascov e Pitesti. La canoista virgiliana, cresciuta nella Canottieri Mincio e ora in forza al KCS Kayak Cremona Sport, ha finalmente superato il periodo complicato legato alla mononucleosi, che per mesi le aveva impedito di allenarsi con continuità. Attualmente si trova a Castel Gandolfo, dove è in raduno con la nazionale in vista dell’importante appuntamento continentale. In Romania, Vesentini scenderà in acqua nel K4 500 insieme a Giulia Bentivoglio e Giada Rossetti (Fiamme Azzurre) e a Giorgia Lacalamita (Marina Militare). Convocate anche Lucrezia Zironi (Fiamme Azzurre), Sopha Vianello (Kayak Cremona Sport) e Alessandra Centrone (Barion Sporting Club) per le altre gare della canoa velocità. Determinata e concentrata, Sara ha le idee chiare: «Obiettivo? Fare bene, salire sul podio e portare a casa una medaglia».