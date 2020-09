Calcio Eccellenza – Gove, parla Borghi: “La salvezza passa dal Vicini”

GOVERNOLO Dopo una serie di amichevoli con risultati altalenanti e le due sconfitte contro Carpenedolo e Castiglione in Coppa Italia, domenica inizieranno le gare che contano davvero. Per la prima giornata di campionato, infatti, a Governolo sarà di scena il Forza e Costanza, formazione bergamasca di Martinengo.

Ne parliamo con l’attaccante Cesare Borghi (per tutti “Cece”), al suo debutto in Eccellenza con la maglia dei Pirati. «Sono in riva al Mincio da poco – dice – ma credo di non sbagliare se dico che, per la sua storia e i suoi sostenitori, la conferma nel campionato di Eccellenza passa dal “Vicini”».

In base alla tua esperienza maturata anche in altre regioni, che tipo di campionato ti aspetti quest’anno?

«Per quel che sento, anche negli ambienti bresciani e bergamaschi, vi sono quattro-cinque squadre che dovrebbero disputare campionato a sé. E’ così un po’ tutti gli anni: cinque o sei squadre sopra tutte, le altre che si equivalgono e che combattono per conservare la categoria».

Quest’anno c’è una difficoltà in più…

«Già: il campionato a diciotto squadre. In Lombardia c’erano diciotto squadre anche una decina di anni fa. Poi a Milano si sono resi conto che per i dilettanti, e per le società, è un numero troppo elevato. Quest’anno c’era una ragione, legata alla pandemia. Spero che il Crl possa tornare presto sui suoi passi».

Come vedi i Pirati?

«Siamo alle primissime battute, non è facile rispondere. Nelle amichevoli abbiamo incassato qualche gol di troppo: vuol dire poco. Anche perché l‘allenatore Matteo Fattori nei test ha schierato il classico 4-4-2, mentre domenica a Castiglione in Coppa abbiamo giocato con il 4-3-3. E si sono visti dei progressi. Vedremo più avanti. Comunque, servirà un mesetto per capire la consistenza del girone».

A proposito di Castiglione: come giudichi il derby?

«A mio parere il pareggio avrebbe rispecchiato meglio quel che s’è visto in campo, anche perché abbiamo incassato un gol evitabile su calcio dalla bandierina. Per noi si è trattato di un bel test in preparazione, appunto, al campionato».

Per la gara casalinga di domenica, mister Fattori dovrebbe avere tutti a disposizione, compresi gli indisponibili di domenica scorsa Bianchi e Terragin.