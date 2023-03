Ciclismo dilettanti – Fuga per la vittoria: Matteo Zurlo trionfa al Gp della Possenta di Ceresara

Ceresara Con una fuga durata oltre 100 dei 128,800 km percorsi, Matteo Zurlo, della Trevigiani, è salito ieri a Ceresara sul gradino più alto del podio del 72° Gp Fiera della Possenta – 14° Memorial Enzo Bertoni – 1° Memorial Francesco Bertoni. Perfetta la macchina organizzativa predisposta dai dirigenti dell’Uc Ceresarese, che hanno potuto contare sulla collaborazione del Comune, della Regione Lombardia, della Provincia e del Comitato Provinciale Fci. E impeccabile è stato il lavoro svolto dai direttori di corsa Lido Baracca e Davide Trebbi, dai motociclisti della scorta tecnica e di Radio Corsa del Moto Club Salò.

Entrando nel vivo della corsa, sulla linea di partenza si sono portati 178 atleti e tra questi anche due mantovani, Diego Ressi (General Store), che ha chiuso poi 14°, e Tommaso Marocchi (Sissio Team); c’erano inoltre i portacolori della nazionale ucraina, una formazione svizzera e una lettone. Hanno dato il via Mario Bertoni, figlio del compianto Francesco, Fausto Armanini, presidente del Comitato provinciale Fci, Corrado Lodi, componente la commissione nazionale Fci di vigilanza, Adriano Roverselli, componente di quella Benemerenze, e Simone Pezzini, presidente dell’Uc Ceresarese. Per l’amministrazione comunale era presente il consigliere delegato Dante Allodi.

Bastano poco più di 10 chilometri dei 128,800 previsti, vale a dire 14 giri di un circuito di 9,200 km, perché la competizione registri la prima fiammata. Matteo Zurlo, Simone Lucca (Solme Olmo) e Tommaso Nencini (Hopplà Petroli Firenze) si portano al comando per fare l’andatura. Il terzetto viaggia deciso, mentre alle sue spalle il gruppo arranca e soprattutto perde i pezzi, giro dopo giro, tanto che solo 43 dei 178 partenti concluderanno la corsa. Ad una cinquantina di chilometri dal traguardo, dal gruppo si staccano in tre, ovvero Federico Biagini (Zalf Fior), Matteo Baseggio (Trevigiani) e Alessio Acco (Hopplà Petroli Firenze), che però non riescono nell’aggancio e giungeranno al traguardo con oltre 4 minuti di ritardo. Sotto l’azione perentoria di Zurlo, nel finale di corsa perde contatto dalla testa prima Nencini, che si presenterà all’arrivo con 2’02” di ritardo dal vincitore, e al triangolo dell’ultimo chilometro si stacca anche Lucca, che taglierà il traguardo a 9 secondi da Zurlo, il quale ha tutto il tempo per sistemarsi la maglia e alzare le braccia al cielo per celebrare il suo primo centro stagionale.

ORDINE D’ARRIVO

1 Matteo Zurlo 3h03:00

Uc Trevigiani

128,4 km alla media di 42.098

2 Simone Lucca a 9’’

Solme Olmo

3 Tommaso Nencini a 2’02’’

Hopplà Petroli Firenze

4 Federico Biagini a 4’46’’

Zalf Euromobil

5 Matteo Baseggio

Uc Trevigiani

6 Alessio Acco

Hopplà Petroli Firenze

7 Nicolas Gomez a 6’02’’

Hopplà Petroli Firenze

8 Cristian Rocchetta

Uc Trevigiani

9 Lorenzo Cataldo

Gragnano Sporting Club

10 Simone Buda

Solme Olmo