Ciclismo – Domani a San Miniato saranno in gara Moreni, Ferrari e Acuti. I baby a Villafranca per Pasquetta

Mantova Da oggi a giovedì 14 per il ciclismo mantovano, da quello giovanile a quello dilettantistico, è un continuo susseguirsi di appuntamenti. Memorial Mantovani a parte, che comunque rimane un palcoscenico di prim’ordine per quel che attiene agli under 23 ed elite, il clou delle competizioni che avranno come protagonisti gli atleti virgiliani saranno domani, per il ciclismo rosa e per gli esperti dell’Mtb, lunedì dell’Angelo e martedì. Nella festività di Pasqua in sella vi saranno le esordienti Sara Moreni e Irene Ferrari, e l’allieva Maria Acuti del Gioca in bici Oglio Po: saranno in gara a San Miniato (Pi). Lo stesso giorno, ma sull’Isola d’Elba, nella competizione di Mtb di prestigio internazionale in gara vi saranno gli Esordienti e gli Allievi dello Sporteven. Lunedì sarà giornata di gara per tutte le categorie dai Giovanissimi agli Under 23. I baby del Mincio Chiese, dello Sporteven e del Ciclo Club 77 saranno impegnati a Villafranca (Vr). Gli Esordienti del Mincio Chiese andranno a Castenaso Lombardo (Bo); mentre gli Allievi saranno al via della competizione che si terrà a Calcinato (Bs). Nella cittadina bresciana cercherà di rivestire il ruolo di protagonista anche Alessandro Marzocchi dell’Aspiratori Otelli. Arriviamo ora agli Juniores, che si divideranno per essere schierati sulla linea di partenza della gara in programma a Melegnano (Mi), Angelo Monister del Team Giorgi, Kevin Lanzarotto e Andrea Godizzi del Biesse Carrera, Sebastiano Turina del Pedale Scaligero, e a Cantù (Va) Riccardo Grazioli sempre del team bresciano.

Sul versante femminile, invece, le juniores Maddalena Lodi Rizzini del Ciclismo Insieme e Marina Filimon del Racconigi Cycling Team saranno anche loro in gara a Cantù (Va). Parlando degli Under 23, lunedì 10 aprile al Giro internazionale del Belvedere in programma a Cordignano (Tv) prenderà parte Stefano Leali della General Store Essegibi F.lli Curia mentre Pietro Tarocco punterà sul Trofeo Visentini che si correrà a Bagnolo di Nogarole Rocca (Vr).

Il giorno dopo questi due atleti, unitamente a Gianluca Cordioli e Tommaso Marocchi del Sissio Team, saranno tra i protagonisti del Palio del Recioto che si correrà a Negrar (Vr). Diego Ressi della General Store Essegibi F.lli Curia, invece, affronterà la prima delle quattro tappe del Giro di Sicilia che si concluderà nella giornata di venerdì 14 aprile.