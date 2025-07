Ciclismo – Domani i Giovanissimi in gara ad Asola al campionato lombardo per società

Asola Il primo fine settimana agonistico di luglio sarà caratterizzato da due appuntamenti di grande rilievo; da un lato i Campionati Italiani Esordienti e Allievi in programma tra oggi e domani a Gorizia e dall’altro il Campionato Regionale Lombardo Giovanissimi per società, che vivrà i suoi momenti più salienti domani ad Asola nel corso dell’intera giornata. Per ciò che concerne il Trofeo Città di Asola, dietro le quinte saranno impegnati i dirigenti del Pedale Castelnovese, che potranno avvalersi della collaborazione del Comune, del Comitato provinciale e regionale dell’Fci e di un nutrito numero di volontari. Sulla linea di partenza, che verrà data per la prima volta alle 9.30, si porteranno più di 400 atleti e atlete, suddivisi nelle tradizionali sei categorie, dalla G1 alla G6; tra loro anche i mantovani del Mincio Chiese, del Ciclo Club 77 e dell’Allgor Tatobike. Nella mattinata saranno impegnati i maschi e le femmine della G1, G2, G3, e G4 mentre nel pomeriggio toccherà a G5 e G6; complessivamente saranno proposte 14 gare. La manifestazione si svolgerà su un circuito di 1.450 mt che gli atleti dovranno ripetere più volte in base alla categoria d’appartenenza. Molti saranno gli appassionati che si disporranno lungo il tracciato pronti ad applaudire tutti i protagonisti di questa importante vetrina. Oltre a questi due eventi, da seguire con particolare attenzione anche le gare in programma per le altre categorie. Per quel che riguarda gli Esordienti del Mincio Chiese e dello Sporteven, andranno a San Pietro in Cariano (Vr), mentre gli Allievi del presidente Guido Morelli saranno impegnati a Rivoli Veronese (Vr). Maria Acuti sarà in gara a Massa Finalese. (b)