Ponte: i soldi ci sono, manca una firma

MANTOVA Ultima firma in arrivo per il completamento del ponte di San Benedetto? Questo è ciò che da molte parti si attende dopo che le indiscrezioni filtrate in questi giorni hanno confermato che sia il Ministero che la Regione hanno trovato le risorse ulteriori per finanziare le realizzazione del tratto golenale. La bozza del protocollo d’intesa è già sul tavolo del Mit e di fatto manca solo la firma tra i due soggetti per procedere alla prosecuzione dell’iter che dovrebbe concludersi con la realizzazione di questo fondamentale stralcio dell’opera.