Ciclismo – I baby virgiliani brillano alla Coppetta d’Oro

Borgo Valsugana (Tn) Strada e mtb: è stato un fine settimana molto positivo per i Giovanissimi mantovani che si sono cimentati sia nella Coppetta d’Oro, svoltasi a Borgo Valsugana (Tn), sia al Trofeo Lombardia disputatosi a Cuasso al Monte (Va). Per quel che concerne la prestigiosa manifestazione trentina, alla quale hanno preso parte più di 1500 atleti provenienti da tutto lo Stivale, sulla linea di partenza delle varie gare disputate tra sabato e domenica, vi erano i baby del Ciclo Club 77, dell’Allgor Tatobike, dello Sporteven e del Mincio Chiese. I piazzamenti migliori: Matteo Raisi ha sfiorato il successo nella G6 conquistando la piazza d’onore; in questa categoria vi è stato pure il 7° posto di Giovanni Busca. In ambito femminile nella G6 brava Emma Traldi a tenere testa alle più agguerrite avversarie e a concludere la sua prestazione ottenendo l’ottava piazza, mentre la sorella Elisa ha concluso al 13° posto. Nella G4 Mattia Araldi ha completato il percorso ottenendo il 5° posto mentre il compagno di squadra ha chiuso al 6° posto. In questa categoria da segnalare la sfortunata prova di Alessio Azzolini, che mentre si trovava in discesa tra i primi, è stato mandato contro un marciapiede da un avversario, con conseguente caduta. Nella G3 buona senza ombra di dubbio la prestazione fornita da Pietro Tognolo, mentre nella G2 13° si è piazzato Francesco Favalli e 14ª è giunta Celeste Padovani. Sempre ieri, ma a Cuasso al Monte (Va), la mountain bike mantovana si è fatta onore in un test di grande livello tecnico valido per il Trofeo Lombardia per comitati. La selezione biancorossa, guidata dal consigliere Luca Penitenti, che annoverava atleti di Mtb Novagli, Chero Group Team Sfrenati, Mincio Chiese ed Mtb Santa Maria, ha chiuso la kermesse ottenendo un brillante sesto posto assoluto. (pb)