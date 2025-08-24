Ciclismo – Maria Acuti quarta ai Mondiali della pista

Mantova Un plauso a Maria Acuti. La juniores di Ostiglia con la maglia azzurra, ieri pomeriggio ad Apeldoorn (Paesi Bassi), ha vissuto da protagonista la finale iridata per il 3° e 4° posto nella specialità dell’inseguimento individuale. La sua prima volta ai Campionati del Mondo della pista si è rivelata un’esperienza più che positiva; il 4° posto conquistato, infatti, la colloca comunque tra le più forti della categoria. La sfida con la tedesca Magdalena Leis è iniziata bene per Maria, ma con il passare dei giri l’avversaria ha preso in mano le redini della prova e ha chiuso conquistando il bronzo con un vantaggio di circa 3”. Sempre ieri, ma sulle strade di Carpi (Mo), si sono messi in luce i Giovanissimi del Mincio Chiese e del Ciclo Club 77. Nel Trofeo Circolo Graziosi Carpi, a cogliere il successo sono stati Leonardo Rinaldi nella G1 e Caterina Bressan nella G3. La piazza d’onore l’ha conquistata Riccardo Rinaldi, mentre il 3° posto è andato a Luigi Bedusci nella G2 e ad Ester Messetti nella G5. Oltre a loro, positive le prestazioni di Mattia Araldi 5° nella G6 e David Messetti 6° nella G2. Oggi fari puntati sul Trofeo Comuni di Marcaria e Castellucchio Gp Cooperativa San Bartolomeo, manifestazione che si terrà ad Ospitaletto Mantovano con la regia dell’Uc Ceresarese e del presidente provinciale Fci, Fausto Armanini. A questa competizione prenderanno parte più di 300 atleti, 200 Esordienti e 10 Allievi, e la bandiera a scacchi verrà abbassata per la prima volta alle 8.45. Il tutto si svolgerà su un circuito di 13 km che i più giovani dovranno affrontare per tre volte mentre i più grandi lo percorreranno 6 volte. Fuori provincia saranno in selle le Esordienti e le Allieve per partecipare alla gara di Noventa di Piave (Ve); lo juniores Sergio Ferrari dell’Ecotek è impegnato alla Collegno-Sestriere (To) e infine gli U23 ed elite Kevin Lanzarotto, Stefano Leali e Gianluca Cordioli del Sissio Team prenderanno parte alla competizione di Rovescala (Pv).