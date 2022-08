Ciclismo prof – Edo Affini in luce alla Burgos, dal 19 la “vera” Vuelta

Madrid L’avventura di Edoardo Affini alla Vuelta a Burgos si è conclusa con il 75° posto nella classifica generale, a 28’27 dal vincitore Pavel Sivakov, e il 14° posto nella classifica a punti. Nel cassettino dei ricordi del campione di Buscoldo restano comunque la piazza d’onore ottenuta nella seconda tappa funestata da una terribile caduta di gruppo in volata e tripletta Jumbo sul traguardo di Villadiego; e la lunga fuga del giorno successivo nel tappone con quattro Gpm. Ora qualche giorno di riposo in vista del prossimo appuntamento, la Vuelta Espana in programma dal 19 agosto all’11 settembre. TorpEdo andrà a caccia della prima vittoria in maglia Jumbo con circoletto rosso puntato sulla cronometro di Alicante del 30 agosto. Per preparare al meglio il suo secondo grande Giro della stagione, Affini salterà quindi i Campionati Europei di Monaco, in calendario prima di Ferragosto, ma punta a chiudere la stagione in maglia azzurra ai Mondiali d’Australia che si svolgeranno dal 18 al 25 settembre a Wollongong.