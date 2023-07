Ciclismo – Spettacolo a Revere per il Gp Mezzaqui

REVERE Emozioni a non finire ha riservato agli appassionati del ciclismo giovanile, ieri sera a Revere, il 9° Gp Mezzaqui; una notturna tipo pista allestita dallo Sporteven e che davvero non ha tradito le attese. Sul circuito cittadino di 1000mt si sono esibiti un centinaio di atleti tra giovanissimi della G4, G5 e G6, gli esordienti e gli allievi maschi e femmine.

La specialità scelta dagli organizzatori per l’occasione è stata la corsa a punti; una specialità tipica della pista proposta nella versione strada che, puntando su ripetuti sprint, ha messo in luce le condizioni di forma dei vari atleti in gara. Anche gli atleti mantovani hanno dimostrato di essere all’altezza della situazione.