Rally – Boni e Mazzucato sfortunati alla Lessinia Historic

MANTOVA Abbastanza positiva è stata la prima gara rallistica del 2020 per il navigatore mantovano Massimo Boni che in coppia con Alessandro Mazzucato hanno partecipato alla 2ª edizione del Lessinia historic con una Opel Ascona gruppo 2. La gara che si è svolta nella provincia di Verona, per la precisione nei dintorni di Bosco Chiesanuova, li ha visti protagonisti per ben 8 prove speciali su 9 con tempi molto buoni. Fino all’entrata dell’ultima prova speciale, Mazzucato-Boni erano primi della loro classe e decimi assoluti. Purtroppo gli ultimi chilometri della 9ª prova sono stati fatali per loro: una rottura meccanica non ha permesso di raggiungere la pedana d’arrivo situata a Bosco Chiesanuova, coronando così la loro ottima gara. La coppia si sta preparando per poter essere al via al rally della Valsugana, mentre il navigatore mantovano Massimo Boni leggerà le note il prossimo 20-21 marzo al Benacus Rally, sempre nella vicina provincia di Verona, ma questa volta con sede logistica a Bardolino, in coppia con il modenese Massimo Bonora. I due dovranno affrontare una prova speciale da ripetere nella serata di venerdì 20, per poi ripartire sabato 21 per affrontare le rimanenti 3 da ripetere due volte per un totale di 8 prove. Bonora-Boni parteciperanno alla 13ª edizione del Benacus con una Peugeot 205 GTI 1900 in classe A7 ringraziando chi permetterà loro questa loro trasferta.