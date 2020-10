Volley B1 femminile – La Nardi Volta vince in rimonta il test con Villa d’Oro

VOLTA MANTOVANA Dopo l’Argentario Trento, ieri pomeriggio al Palavalle la Nardi Volta ha affrontato un altro team che ritroverà in campionato nel girone C della B1, l’Amati Pietro Villa d’Oro. Le ospiti di Simone Serafini hanno fatto proprio il primo set per 25-23, poi le collinari si sono riprese, tanto da vincere gli altri tre per 25-22, 25-11, 25-20. E’ stato disputato un quinto set supplettivo che le locali hanno chiuso sul 15-7. Nei primi due set i tecnici Matteo Solforati e Leonardo Camarini hanno schierato in regia Giroldi , opposto Tosi , al centro Montani e Ferrarini, sulle bande Coppi e Boninsegna e libero Di Nucci. Dalla terza frazione in poi spazio alle altre atlete. «Questi allenamenti congiunti servono alla squadra per avvicinarsi alla migliore condizione atletica – afferma il presidente Sergio Longhi – E’ normale che magari la squadra non si mostri brillante, soprattutto per i carichi cui è sottoposta, ma siamo in fase di preparazione ed è una prassi normale. Il primo set è stato forse preso un po’ sottogamba e lo hanno vinto le nostre avversarie, poi noi siamo cresciuti e ci siamo mostrati più concreti, riuscendo a vincere gli altri tre e anche il quinto set. Un plauso va a quelle giocatrici partite dalla panchina; in campo hanno dato il loro contributo, ripagando in questo modo la fiducia dei due allenatori. Questo dimostra che la Nardi può contare su un gruppo molto coeso e unito. E’ un aspetto positivo».

Giovedì a Cremona (20.30) le collinari sosterranno un altro test congiunto con l’Esperia dell’ex Valeria Magri.

Nardi Volta: Tosi 18 punti, Boninsegna 14, Mazzi 5, Montani 12, Ferrarini 4, Sandrini 7, Benetti 7, Coppi 11, Di Nucci (L1), Giroldi 1, Gualtieri 1, Roffia (L2).