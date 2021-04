Il campionato di Sand Basket farà tappa a Mantova il 12 e 13 giugno

MANTOVA Il calendario dell’estate sportiva mantovana si arricchisce di un nuovo e prestigioso appuntamento. Il campionato italiano di Sand Basket, la pallacanestro sulla sabbia, farà infatti tappa nella nostra città nel weekend del 12 e 13 giugno, a Gazzo Bigarello, presso la struttura MC2Sport. In occasione della terza stagione di quella che dal 2018 è diventata una disciplina in costante crescita, anche a Mantova sarà quindi possibile giocare a basket sulla sabbia. La tappa virgiliana si aggiunge a quelle in Romagna (Pinarella di Cervia) e Basilicata (Metaponto). «Ammetto di essere davvero contenta ed entusiasta di poter avviare il progetto Sand anche nella mia città – ha dichiarato la referente Federica Cestari, vice presidente dell’Abc Virtus Mantova – così facendo si dà continuità alla pallacanestro anche in estate e si dà di conseguenza la possibilità di giocare in spiaggia anche nelle nostre zone. In più stiamo parlando di una disciplina che è adatta a tutte le età e che può essere svolta anche da chi non gioca normalmente a basket. L’anno scorso sono stata coinvolta da Debora Nuti (referente della tappa di Pinarella di Cervia, ndr) ed ho avuto modo di vivere il fascino della Finale Nazionale, un momento davvero bello e che mi ha permesso di conoscere da vicino il Sand che ora, insieme al presidente dell’associazione Simone Arru e a tutto lo staff, svilupperemo con grande passione in Lombardia». Per info e dettagli sulla tappa di Mantova è possibile contattare la stessa Federica Cestari al numero 347/2976377.