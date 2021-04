Sbalzato dall’auto giù dall’argine, muore un 26enne

VIADANA Fuori strada, fuori orario, ma soprattutto fuori dall’abitacolo. Un 26enne indiano residente a Goito, Poonamdeef Singh, ha perso la vita ieri sera sbalzato dall’auto su cui si trovava che è finita nella scarpata di via Di Vittorio, la strada arginale di Viadana. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22 di ieri. Al volante della Seat Ibiza finita nella scarpata c’era Fikander Singh, 32enne connazionale della vittima, residente a Marcaria, che è rimasto praticamente illeso. Sul posto per i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale, che oltre allla dinamica dell’incidente stanno anche facendo accertamenti sui motivi per i quali i due indiani erano in giro a quell’ora. La salma del 26enne è stata trasferita all’ospedale Oglio Po a disposizione dell’autorità giudiziaria.