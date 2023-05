Il Panathlon celebra i campioni di pattinaggio a rotelle

Mantova Continuano tra l’entusiasmo dei soci del Panathlon Mantova gli incontri con i campioni di ieri e di oggi delle varie discipline sportive. Lo scorso lunedì, ad esempio, grazie al paziente lavoro di promozione svolto in questo periodo dal presidente Daniele Pagliari con i suoi collaboratori, sotto i riflettori di questo sodalizio è giunto il pattinaggio artistico. Una disciplina affascinante che nel mantovano conta non pochi nomi illustri; atleti e tecnici che nelle varie stagioni hanno saputo cogliere risultati di grande prestigio. L’iniziativa disponeva, come di consueto, del convinto sostegno del Coni di Mantova presente per l’occasione con il delegato provinciale Giuseppe Faugiana. Ospiti d’onore dell’incontro l’istruttrice Alessandra Pozzi, che ha vestito la maglia azzurra, e il campione del mondo 2003 di pattinaggio a rotelle di coppia Fabio Grossi accompagnato dal figlio Alessandro, nome di spicco della disciplina in ambito giovanile. L’atleta 14enne, che già veste la maglia azzurra cadetti, recentemente si è piazzato al secondo posto ai campionati europei di categoria. La serata si è svolta all’agriturismo “Al Fogolèr” di Marmirolo e una volta chiusa la parentesi sportiva si è passati al tradizionale momento conviviale.