Carabinieri e Finanza in campo con l’operazione “GiocaMantova”

Nel periodo pre-natalizio, nell’ambito di un’ampia attività relativa ai controlli straordinari del territorio finalizzata alla prevenzione dei reati ed alla tutela della sicurezza pubblica, sono stati attuati servizi specifici finalizzati alla verifica del rispetto della normativa vigente in materia di giochi e scommesse, secondo quanto stabilito a seguito di una specifica riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto della provincia di Mantova dott. Roberto Bolognesi.

L’attività di controllo ha riguardato il quadro normativo che disciplina il settore dei giochi pubblici e delle scommesse legalmente autorizzate, il contrasto alla raccolta abusiva di scommesse su rete fisica, effettuata in assenza dei prescritti titoli autorizzativi o concessori, l’individuazione ed il monitoraggio di eventuali soggetti di interesse operativo, anche ai fini della prevenzione e repressione delle violazioni di settore.

I controlli in questione, effettuati sul territorio provinciale, sono stati svolti da personale dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Complessivamente sono state controllate 18 sale scommesse, identificando 90 persone.

Il Prefetto della provincia di Mantova, dott. Roberto BOLOGNESI, ha ringraziato i Comandanti Provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per l’impegno profuso dei propri uomini nei controlli effettuati, assicurando la massima attenzione, presente e futura, anche da parte della Prefettura di Mantova, sul rispetto della normativa che regola giochi e scommesse legali