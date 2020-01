Motocross – Cairoli a Mantova per gli Internazionali d’Italia

MANTOVA La notizia circolava sui social già da qualche giorno. Adesso è giunta la conferma, Antonio Cairoli sarà al via degli Internazionali d’Italia in programma al Circuito Città di Mantova il 9 febbraio. Si profila un 2020 estremamente intenso e impegnativo per il 9 volte Campione del mondo della RedBull KTM, punta di diamante del motociclismo italiano che da Mantova ripartirà dopo il grave infortunio alla spalla destra patito il 17 giugno 2019 al GP Lettonia, per andare a caccia del decimo titolo iridato di una carriera semplicemente pazzesca. Sarà dura per il siciliano ripresentarsi in pista dopo una pausa così lunga contro avversari del calibro di Tim Gajser (Honda HRC) che ha aperto l’anno nuovo vincendo alla grande a Riola Sardo, e di tutti gli altri big (171 moto da 25 nazioni delle classi MXGP, MX2, 125cc), nonostante l’amore e la facilità di guida che il campione esprime al Circuito Città di Mantova, dove ha vinto 3 GP e 4 Internazionali. Cairoli è tornato in moto per la prima volta 4 settimane fa, da una quindicina di giorni ha ripreso test e allenamenti presso la sua base di Malagrotta (Roma), mentre ora si trova nel Nordovest della Sardegna per intensificare le sessioni in moto su diversi terreni. Il pilota sarà a Mantova già da sabato 8 febbraio per incontrare i suoi fans nel paddock e partecipare ad una sessione autografi e selfie presso lo stand di RadioPico.

Claudio de Carli, team manager RedBull KTM : «A causa dell’infortunio subito alla spalla al GP Kegums con conseguente intervento chirurgico, Cairoli è stato fermo per un lungo periodo e ha poi iniziato la riabilitazione con grande volontà e ottimi risultati. Anche da quando è risalito in moto ha lavorato bene ma abbiamo valutato che si può crescere ancora un po’ in condizione. Pensiamo possa scendere in pista a Mantova il 9 febbraio».