Triathlon – Valentina Lapina ottima terza a Tirrenia

MANTOVA Finale di stagione in crescendo per Valentina Lapina, del Mantova Triathlon, terza assoluta nel Triathlon Sprint Olimpiade Città di Pisa a Tirrenia: sesta dopo la frazione di nuoto, Vale ha iniziato la rimonta in bicicletta (quarta) e si è guadagnata un posto sul podio con una strepitosa prova di corsa. La pattuglia maschile ha gareggiato invece nel prestigioso Triathlon Olimpico di Peschiera del Garda, una delle ultime prove della stagione e una delle grandi classiche del triathlon italiano. Mattia Rossetti, primo mantovano al traguardo, è giunto 74° assoluto su quasi 500 partecipanti (11° nella categoria S3); Gian Marco Mazzocchi e Alessandro Ganda hanno raggiunto l’arrivo appaiati al 90° e 91° posto (rispettivamente 12° nella categoria M2 e 9° nella S2). Emanuele Resta ha chiuso 171° assoluto, purtroppo attardato da un errore di percorso nelle fasi finali della gara. Al traguardo anche l’inarrestabile Fabrizio Veneziani, 365° assoluto e 28° della categoria M4.

A Peschiera c’erano anche i portacolori della CanoTriathlon. Nell’Olimpico del sabato il debuttante Michele Dal Canto (53° S2) e Stefano Mazzocchi (71° M2) hanno ben figurato in una gara di alto livello e con una grande partecipazione. La domenica, nella distanza “sprint”, si sono cimentati Marco Aldrovandi (10° S2), Mauro Aldrovandi (5° M2), Sergio Sacchini (16° M4), Pigi Tridoc (9° M5) e Franco Toso (29° M4), dimostrando grande senso di squadra con ottime prestazioni.