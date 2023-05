Anche Leo Gassman alla partita della Nazionale Cantanti al Martelli

MANTOVA «Giocare a Mantova sarà un’emozione unica – afferma Leo Gassman – dopo nove anni la Nazionale Cantanti torna a giocare nel glorioso stadio Danilo Martelli.

La Nic è una grande famiglia, sarà un pomeriggio all’insegna della solidarietà, piena di energia e di speranza per il futuro, questi valori sono nel nostro DNA ed è il nostro obiettivo principe. Sono orgoglioso di poter dare il mio contributo a questo grande progetto, scenderemo in campo, come da tradizione, con il preciso scopo di raccogliere più fondi possibili per migliorare le cure dei pazienti oncoematologici dell’ospedale Carlo Poma di Mantova, attraverso l’acquisto di una frigoemoteca intelligente per il Servizio Trasfusionale».

Tra le fila della Nazionale Cantanti spicca il tridente composto dal presidente e capitano Enrico Ruggeri, dal vice presidente e terzino sinistro Paolo Vallesi e dal bomber Moreno, che ha di recente toccato quota 133 gol, superando di cinque reti Eros Ramazzotti. A sostenere il reparto “attacco” anche Moreno Conficconi Extraliscio, Ubaldo Pantani e Marco Ligabue.

La formazione guidata da mister Sandro Giacobbe scenderà sul terreno di gioco, domenica 11 giugno, con la “Boom Friends & Sport Italia”, squadra formata dall’Associazione Boom e dalla redazione del canale sportivo Sport Italia.

Sotto la direzione tecnica di Roberto Boninsegna “Bonimba”, si alterneranno le presenze di vecchie glorie del calcio mantovano come Ciccio Graziani, Cristian Altinier, Gaetano Caridi, Matías Cuffa o di altri personaggi del mondo social, con il grande allenatore Ivan Rizzardi, ex calciatore della Cremonese e del Napoli, compagno di squadra di Maradona. Non è mancata la collaborazione in panchina di Roberto Mari, Giorgio Pellizzaro, Tiziano Ghidoni e Umberto Margonari.