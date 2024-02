Pallavolo serie A1 f – Vbc a caccia del Bisonte

Casalmaggiore Dopo due vittorie nelle ultime tre di campionato (non accadeva da tempo) la Vbc Trasporti Pesanti si è rilanciata in classifica, cedendo il penultimo posto proprio a Cuneo, battuto in quattro set in Piemonte. La strada che porta alla salvezza è ancora lunga, ma per Perinelli e compagne è arrivata una buona iniezione di autostima. Stasera al PalaRadi di Cremona, fischio d’inizio alle ore 20, arriva il Bisonte Firenze che occupa una posizione tranquilla di classifica e che le rosa hanno battuto in casa loro all’andata. Si è entrati nella fase che decide le sorti delle ragazze di Pintus. Sembra tornato lo spirito giusto per poter lottare fino alla fine. Ci sarà bisogno del sostegno del popolo rosa in un momento così importante del campionato. Il recupero con Novara si giocherà al PalaRadi sabato 17 febbraio alle ore 20.30. Nelle parole di Emma Cagnin tutta l’importanza della partita col Bisonte: “A Cuneo siamo state brave a portare a casa tre punti che ci servivano come il pane. Firenze non sarà la squadra che abbiamo affrontato e battuto all’andata. Ma abbiamo le carte in regola per fare bene e dobbiamo tirare fuori la voglia di vincere una partita dove portare a casa dei punti sarebbe davvero molto molto importante”.

Sergio Martini