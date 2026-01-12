Pallavolo serie A3 – Il Gabbiano s’inchina alla corazzata Belluno

Mantova Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive del Gabbiano Farmamed. Il volo dei biancazzurri è stato interrotto per 0-3 dal forte Belluno, che ha dimostrato di valere la posizione di classifica che occupa. E con un piccolo rammarico per il terzo set in cui Gola e compagni erano avanti 24-21 e avrebbero potuto rimettere in discussione la partita. Ma Belluno, seconda forza del campionato, non ha fatto sconti e dopo una prestazione molto buona in battuta e in attacco ha conquistato l’intera posta, i tre punti.

Qualche attenuante però per il Top Team: un paio di giorni prima dalla partita l’opposto Baldazzi è stato fermato dalla febbre, tanto da non essere nemmeno presente ieri in panchina. E soprattutto per il regista Selleri, l’unico terminale offensivo che ha dato una garanzia è stato Maiocchi. Troppo sotto tono Baciocco e capitan Gola ha sostituito Baldazzi, con un’apparizione di Pinali nel terzo set. Al di là dei meriti dei veneti, vanno anche considerati i tanti errori diretti della formazione di casa, che ha dovuto forzare le soluzioni in attacco contro una formazione ben attrezzata nella correlazione muro-difesa e una spanna sopra anche al servizio.

La cronaca. Il primo set vede capitan Gola provare a tenere in scia i compagni sul 7-10. Corrado allunga sul 14-9, ma due muri consecutivi di Andriola e un ace di Baiocco portato il Gabbiano a -1 (13-14). Sono ancora due muri, ma questa volta degli ospiti, a scavare il break sul 18-13. Entra anche Pinali, ma il parziale è vinto con un buon margine dal Belluno 18-25. C’è equilibrio nel secondo set sul 9 pari, ma ancora tanti errori, troppi, del Top Team. Giannotti porta Belluno sul 13-17 e l’ace di Corrado allarga la forbice. Baciocco non è in serata e non c’è più margine per rimontare. Sul 2-0 per gli ospiti si assiste a un terzo set spettacolare con tanto equilibrio in campo. Sbaglia Loglisci, il mantovano in forza al Belluno, e si va sull’11-11 e ancora un errore di Corrado riporta il Gabbiano sul 14-14. I veneti affondano il break decisivo sul 17-19, ma il Gabbiano reagisce e Pinali si rende protagonista di un ottimo momento con 2 punti e un ace che vale il 22-20. L’errore di Giannotti sul 24-21 sembra rimandare le squadre al quarto parziale. Ma non è così. Con un paio di ottime difese, Belluno aggancia il Gabbiano sul 24-24 e il muro decide anche il parziale, quando Gola e compagni pensavano di poter allungare la partita (24-26). Al di là degli errori della formazione di casa, va dato atto a Belluno di aver giocato un ottimo match e di essere rimasto sul pezzo quando la gara sembrava poter proseguire. Il team veneto si conferma al secondo posto, mentre il Gabbiano resiste al quarto. Prossima sfida domenica 18 a San Donà, ma prima i quarti di Coppa Italia giovedì a Reggio Emilia con la Conad.

Sergio Martini