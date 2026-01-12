Calcio 1a Categoria – Marmirolo e Porto in totale equilibrio: 0-0

Marmirolo Inizia con un pareggio il 2026 di Marmirolo e Porto, che chiudono senza reti un derby molto equilibrato. I neroverdi fanno meglio nel primo tempo, mentre gli ospiti crescono nella ripresa, senza però riuscire a trovare il gol. Il Porto parte bene e, nelle prime fasi, riesce a mettere in difficoltà la difesa avversaria: al 5’ Boukaroua supera due uomini ma, al momento del tiro, viene fermato da un difensore locale. Al 13’ il Marmirolo va vicinissimo al vantaggio con un bel cross dalla destra raccolto da Mattia Bellini, che calcia al volo quasi da terra e per questione di centimetri non batte Rufo; al 22’ arriva una splendida conclusione di Vincenzi dal limite che si stampa sulla traversa, mentre poco dopo i neroverdi sono ancora pericolosi con D’Ambrosio sugli sviluppi di un corner. Dopo un avvio favorevole al Porto, il Marmirolo cresce con il passare dei minuti e sembra poter sbloccare la partita: alla mezz’ora Visentini ci prova dalla distanza, ma Errera para facilmente. Nell’ultimo quarto d’ora della prima frazione la gara si gioca soprattutto a centrocampo, senza spunti rilevanti, e si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa cominciano bene i ragazzi di mister Petrozzi, che riescono a schiacciare il Porto nella propria trequarti, ma al 52’ è proprio la formazione ospite ad avere una grande occasione: Re riparte in contropiede, entra in area e, dopo un contrasto con un difensore, il pallone arriva a Garutti che, da ottima posizione, calcia senza però inquadrare la porta. Il secondo tempo ha un andamento opposto rispetto al primo e il Porto cresce con il passare dei minuti: al 73’ una buona iniziativa da sinistra porta al tiro da buona posizione di Salvaterra, che termina alto. Nella fase centrale regna l’equilibrio e le difese gestiscono bene le iniziative avversarie; nelle fasi finali il Porto sembra avere qualche energia in più e, in pieno recupero, va vicino al colpo da tre punti con Alberini che conduce il contropiede da sinistra e mette in mezzo un pallone insidioso deviato da Guidi dal centro dell’area, ma il tiro è debole e Errera para. (mf)