Pallavolo serie B – E’ derby allo “Schiantarelli”: l’Asolarem tenta lo sgambetto al lanciatissimo E’più

Mantova Al PalaSchiantarelli (ore 20.30, arbitri Benigni e Natalini di Brescia) va in scena il derbissimo virgiliano, valido per la 22esima giornata, fra Asolaremedello ed E’più Viadana. Gli ospiti sono in vetta, anche se con una gara in più, e sul sestetto del Chiese, forte dell’ex Fellini e già piegato 3-0 all’andata al PalaFarina, vantano ben ventidue punti. Valori differenti a confronto. «Giochiamo davanti al nostro pubblico – dichiara il tecnico della Kema Andrea Fasani – Significa che nella squadra c’è tanta voglia di riscattare l’opaca prova dell’andata. Eravamo in piena emergenza. Squadra pronta dunque a dare battaglia, anche per mettersi alle spalle la sconfitta del precedente turno a Caselle di Sommacampagna con il Dual». Replica per i rivieraschi coach Alberto Panciroli: «Asola è squadra esperta, insidiosa e con qualità tecniche indiscutibili. Giocare allo “Schiantarelli” da loro non è mai semplice. In palestra lavoriamo sempre con tanta intensità per tenere ad alti livelli la nostra condizione. In più, cerchiamo in ogni sessione crescere da un punto di vista tattico, tenendo anche presente che a questo punto della stagione non c’è nulla di scontato, soprattutto per i nostri obiettivi che via via ci siamo posti».