Pallavolo serie B1 f – Il presidente Longhi: “Volta, la finale è nelle tue mani”

Volta Mantovana Nulla è perduto per quanto riguarda la Nardi Volta nei play off per la promozione in serie A2.

Il sestetto di Fabio Tisci e Nedo Panizza, dopo aver perso sabato scorso 3-2 a Legnano col Focol in gara-uno, domani ha comunque tutte le possibilità per ribaltare la situazione, sfruttando a dovere il fattore campo. Davanti al proprio pubblico al PalaAlesia, imponendosi per 3-0 o 3-1 sulle milanesi, il Volta supererebbe il turno. Vincendo 3-2 invece si farà ricorso al golden set per decidere chi continuerà il cammino ai play off. Nel turno successivo, se tutto va bene, le collinari affronteranno il Castelfranco di Sotto, forte compagine pisana che ha chiuso in vetta il girone A. «Sabato scorso al termine della sfida con il Focol – afferma il presidente Sergio Longhi – le ragazze erano un po’ deluse per come era maturata la sconfitta. Le ho rincuorate dicendo loro che era soltanto la gara di andata e che è ancora tutto nelle nostre mani. Avanti per 2-1 forse la squadra si è un po’ rilassata e le nostre avversarie ne hanno approfittato per impattare e poi imporsi. Vista la posta in palio e con tanta tensione, non è stata una bella partita». Replica il diesse Alberto Roffia che cerca di caricare la squadra in vista della gara di ritorno: «Le ragazze hanno sicuramente, dal lato della loro giovane età, pagato l’emozione della gara, visto l’importanza che rivestiva, alternando errori a momenti di black out. Se conosco le mie giocatrici, per domani in casa mi aspetto una prova di orgoglio e una grande gara in cui dimostreranno il loro valore. Mi auguro possano meritarsi la finale per coronare una stagione esemplare».

Serie A2 f – L’Offanengo conferma come allenatore il viadanese Giorgio Bolzoni.