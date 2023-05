Rugby Top 10 – Il Viadana conferma i due giovani talenti Di Chio e Jannelli

Viadana Dai piani alti di Via Learco Guerra giungono le prime conferme riguardo la rosa del Rugby Viadana 1970 per la stagione 2023-2024.

Si tratta di due giovani che già nelle scorse stagioni si sono fatti apprezzare dal pubblico giallonero. Si tratta di Pietro Di Chio, mediano di mischia classe 1998, e Tommaso Jannelli, utility back classe 1999. Pietro arriva all’ombra dello Stadio Zaffanella nel marzo del 2021 e fin da subito spicca per la sua rapidità nonché le sue ottime doti negli skills. Il giovane mediano di mischia viene da subito apprezzato non solo come giocatore, ma anche come persona. Maturo, disponibile, dotato di un’innata capacità comunicativa. Questa per lui sarà la quarta stagione in giallonero. «Veniamo da un anno di alti e bassi – afferma Di Chio – ma abbiamo comunque ottenuto risultati importanti. Con la prossima stagione cercheremo di continuare a migliorare le nostre prestazioni. Sono veramente felice di aver rinnovato e non vedo l’ora di mettermi al lavoro con il nuovo staff per riuscire a migliorare ulteriormente le mie prestazioni». Tommaso Jannelli, altro fondamentale rinnovo per il Rugby Viadana 1970, è capace di ricoprire indistintamente il ruolo di ala e centro. Un giocatore molto fisico sui punti di incontro che ama il contatto fisico. Dopo l’intervento al ginocchio subito la scorsa estate è riuscito comunque a ritagliarsi un posto da titolare nel finale di stagione. «Sono davvero molto felice di aver rinnovato – sono le prime parole di Tommaso – Nonostante una stagione complicata, in seguito all’infortunio, sono molto grato al club per aver avuto la possibilità di tornare nelle migliori condizioni, ritrovare il ritmo gara e la fiducia. Il rinnovo con il Rugby Viadana per me è una possibilità per tornare al massimo della forma con un club che mi sta dando tanta fiducia e che crede in me. Mi auguro di poter dare tanto alla squadra e non vedo l’ora di riprendere con la pre-season ad agosto e tornare a giocare con questa maglia. Per la prossima stagione mi aspetto una squadra competitiva e pronta a lottare per i primi posti nella classifica». Pietro e Tommaso coinquilini e ormai ottimi amici condividono anche la stessa professione. Oltre ad essere ormai un punto fisso per la squadra, hanno trovato spazio anche come preparatori atletici. Tommaso si è laureato nel 2021 all’Università degli Studi di Milano e segue la parte atletica del settore femminile. Questa per lui, come per Pietro, sarà la quarta stagione in giallonero. «Abbiamo fortemente voluto il rinnovo di entrambi – esordisce il gm Ulises Gamboa – Pietro e Tommaso si sono dimostrati non solo degli ottimi giocatori, ma anche delle persone su cui la società può contare. Seri, affidabili e maturi a dispetto della giovane età. Pietro ha saputo ritagliarsi il suo spazio, guadagnandosi la fiducia degli allenatori nonostante la forte competizione nel suo ruolo, Tommaso invece ha saputo riprendersi dall’nfortunio al ginocchio riuscendo a mettere minuti nelle gambe nell’ultima frazione di stagione. Mi auguro di poter contare su di loro anche per le stagioni a venire».