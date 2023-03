Una rosa bianca e una folla commossa per l’addio a Gaia, la 20enne morta nel sonno

MARMIROLO Una rosa bianca nel ricordo di Gaia. Ieri pomeriggio l’addio a Gaia Pezzini 20enne di Marmirolo scomparsa per colpa di un male improvviso. Tutto il paese si è stretto attorno al dolore di papà Giovanni e mamma Monica che hanno perso la loro unica figlia che si è addormentata per non più risvegliarsi. Tante le persone, provenienti anche da Gazzuolo paese d’origine del fidanzato di Gaia , che hanno voluto essere presenti, tra le quali anche il sindaco Paolo Galeotti, il vicesindaco Massimiliano Boschini e il comandante della stazione locale Stefano Dini .

I giovani, gli amici di Gaia, l’hanno omaggiata con una rosa bianca, simbolo di purezza, innocenza. Gaia ha lasciato nello sconforto, oltre la famiglia, anche tanti amici e conoscenti che non hanno voluto essere presenti per dare l’ultimo saluto alla 20enne.

Il parroco don Roberto Pedroni, che ha celebrato il rito funebre con don Alessandro Franzoni e don Lionello Carlo De Santi, ha ricordato la giovane scomparsa come una ragazza sorridente, generosa e vitale. Durante le esequie tre amiche della ragazza, Vittoria, Eleonora e Marianna, hanno letto un commosso ricordo, ringraziando Gaia “per l’amore” che ha donato loro. «Un lutto che ha colpito l’intera comunità – ha detto il sindaco Galeotti -, in questo momento siamo tutti vicini al dolore della famiglia»,