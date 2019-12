Camper con pregiudicati a bordo: la Polizia allontana i turisti indesiderati

MANTOVA Controlli straordinari del territorio sono stati effettuati, nel periodo prenatalizio, da parte delle Forze dell’Ordine in tutto il Capoluogo e lungo le Vie di accesso alla città, finalizzati in particolare alla prevenzione ed alla repressione di furti e rapine, fisiologicamente in incremento in questo periodo dell’anno. Nella serata di lunedì 23, in particolare, gli agenti della Squadra Volante, congiuntamente alla Squadra Mobile ed alle Pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale, hanno proceduto al controllo degli occupanti di 7 camper che da alcune ore sostavano in maniera sospetta in piazzale Beccaria. Nell’occasione venivano controllate diverse persone che si trovavano a bordo degli autocaravan, tutti di nazionalità serba e croata, e tutti con svariati precedenti penali, in particolare per reati contro il patrimonio, resistenza a Pubblico Ufficiale e, nello specifico, per possesso di grimaldelli e arnesi atti allo scasso. Cinque di essi, tutti di origini ex jugoslave e pluripregiudicati, venivano accompagnati in Questura per ulteriori accertamenti, al termine dei quali il Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori ha deciso di allontanarli con Foglio di Via Obbligatorio dal territorio provinciale per un periodo di due anni, con obbligo di fare rientro nei rispettivi luoghi di residenza entro 48 ore.

Al termine delle attività di Polizia, tutti i Camper si allontanavano immediatamente dalla nostra Provincia.

Le ulteriori attività di controllo da parte delle Forze dell’Ordine hanno consentito di individuare 17 cittadini extracomunitari che, per vari motivi – per lo più collegati alla commissione di reati di varia natura – , non hanno più i requisiti per rimanere sul nostro territorio nazionale : nei loro confronti, pertanto, il Questore Sartori ha disposto la revoca dei permessi di soggiorno, intimando loro di uscire dallo Stato entro 7 giorni.