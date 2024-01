Pallavolo serie D f – Longhi: “Volta, guai a sottovalutare il Porto. Sarà un bel derby”

Volta Il calendario del girone B della serie D femminile riserva domani sera alla Nardi un altro confronto casalingo (ore 20.30), dopo quello vincente al tie-break di sabato scorso sul Brescia Volley Academy. Fari puntati sul derby con l’Euromontaggi Group Porto, ancora fermo al palo. «Nella scorsa stagione questa sfida tutta virgiliana si giocava in B1, ora invece va in scena in D – afferma Sergio Longhi, patron del club collinare – In campo si troveranno di fronte due squadre giovani. Così come lo era il sestetto delle rondinelle battuto al tie-break. Potevamo anche chiudere 3-0 o 3-1, ma abbiamo sprecato almeno cinque match-ball. Domani sera faremo la nostra gara, senza guardare la classifica delle avversarie. Sono certo che le due compagini faranno il possibile per superarsi e uscire dal terreno di gioco con la vittoria. Mi auguro che, al pari della partita di sabato scorso con le bresciane, anche il derby sia foriero di spettacolo e bel gioco».