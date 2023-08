Calcio Promozione – E’ il giorno dell’Union Marmirolo. Tornieri: “Si parte con tanta fiducia”

Marmirolo Stasera inizia ufficialmente la stagione dell’Union Team Marmirolo con il raduno (ore 18 per la consegna del materiale) e il primo allenamento agli ordini del nuovo mister, Filippo Perinon (nella foto), ex bomber (anche del Rullo) alla prima esperienza da capo allenatore. «Siamo pronti per questa nuova avventura in Promozione – assicura il vice presidente Davide Tornieri – c’è grande entusiasmo e voglia di ben figurare. In tal senso, la fusione con l’Union Team ha portato senz’altro dei benefici. La squadra, almeno sulla carta, è completa e ben attrezzata in tutti i reparti; mister Perinon conosce l’ambiente ed è molto preparato. L’obiettivo è consolidarci in categoria e soffrire meno rispetto alla passata stagione, parlo del Marmirolo ovviamente. Siamo una società di fatto nuova e animata, come dicevo, da grande entusiasmo e voglia di fare bene. Partecipiamo ad un campionato molto impegnativo, ma potremo fare tesoro dell’esperienza della passata stagione e siamo convinti che la squadra sarà all’altezza della situazione».