Rally – Mazzucato-Boni primi di classe al “Città di Bassano”

BASSANO Positiva la partecipazione alla 15ª edizione del Rally Storico Città di Bassano per l’equipaggio Mazzucato-Boni. La coppia partiva cauta nella prima giornata causa le proibitive avversità climatiche, facendo registrare con l’Opel Ascona un 5° tempo di gruppo 2 classe 2000. Nella ripartenza del giorno dopo per la seconda tappa, Mazzucato-Boni recuperavano posizioni man mano che affrontavano le rimanenti prove speciali, passando dalla quinta posizione alla seconda al riordino di Marostica. Rimanendo altre 2 prove speciali, la coppia forzava i tempi cercando di recuperare i 4 secondi che li separava dal primo, facendo staccare un ottimo tempo nell’ultima prova. Giungevano all’arrivo al palazzetto dello sport di Bassano in prima posizione nella loro classe e 14esima assoluta sui 65 partenti. Mazzucato-Boni ringraziano tutto il team per l’assistenza.