Rugby C2 – Malcisi: “Peccato fermarsi, noi del Chiese eravamo partiti con tanto entusiasmo”

ASOLA I giocatori del Rugby del Chiese sono al momento fermi come allenamenti sul campo. Il Centro sportivo di Casalmoro è chiuso e i ragazzi del presidente Stefano Malcisi e del tecnico Evoldi – si tratta di un gradito ritorno, ha preso il posto di Castiglia e Pintossi – proseguono a livello singolo il lavoro, seguendo uno specifico programma in accordo con l’allenatore. La compagine asolana il 24 gennaio dovrebbe iniziare il cammino della sua nuova avventura nella C2 della Lombardia. A tutt’oggi, però, non è stato ancora diramato da Milano il calendario. «In precedenza i ragazzi erano riusciti a svolgere gli allenamenti – afferma il presidente Stefano Malcisi -, con tanto entusiasmo e con tanta voglia di far bene, agli ordini di Evoldi. Per quanto concerne l’organico che sarà impegnato nella nuova avventura nella serie C regionale, non abbiamo effettuato al momento alcun acquisto, soprattutto perchè abbiamo deciso, accanto al gruppo dei confermati, di dare spazio ai nostri giovani, quelli che escono dal nostro vivaio, per dar loro in questo modo la possibilità di crescere sul piano della tecnica e dell’esperienza e per mettersi dunque alla prova in un campionato senior. Sono ragazzi che hanno tanta voglia di far bene: col passaggio in prima squadra intendiamo premiare anche il lavoro dei tecnici del vivaio. Per quanto concerne le amichevoli, le stavamo programmando, solo che è tutto fermo e ne riparleremo più avanti, visto che il campionato inizia solo a fine gennaio. Inoltre dobbiamo anche fare i test sierologici».