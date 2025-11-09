Rugby – Da Mantova a Udine per la storica vittoria dell’Italia sull’Australia

UDINE Una delegazione del Rugby Mantova ha assistito ieri a Udine alla vittoria dell’Italia sull’Australia, seconda nella storia dopo quella del 2022 a Firenze. Gli Azzurri di Quesada si sono imposti 26-19 al termine di una gara vibrante, decisa dalle mete di Lynagh e Ioane e dai piazzati di un impeccabile Garbisi. Sugli spalti anche tecnici, dirigenti e giovani del club mantovano, protagonisti di una giornata di festa e di grande orgoglio per tutto il movimento. L’entusiasmo per un successo di tale portata, costruito su difesa, coraggio e gioco veloce, rappresenta un segnale importante anche per le realtà territoriali come quella virgiliana, che continuano a promuovere la passione per la palla ovale tra i più giovani.